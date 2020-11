Veröffentlicht am 17. November 2020 von wwa

NEUWIED – Auftritte in der Live Lounge lassen sich im Stream verfolgen

Nachdem der Auftakt der neuen Live-Lounge-Reihe aus dem städtischen Jugendzentrum Big House mittels Streaming erfolgreich verlaufen ist, lassen sich die Auftritte der Künstler der kommenden Live Lounge am Freitag, 20. November, ebenfalls per Stream verfolgen. Bei einem Songwriter Slam treten so interessante Künstler wie der aus Neuseeland stammende Ant Utama (Foto), die Pfälzerin Nora Beisel oder der Bad Hönninger Ijaz Ali auf. Sie präsentieren ein abwechslungsreiches Programm. Der Livestream beginnt um 20 Uhr. Den entsprechenden Link dazu gibt es auf den Facebook- und Instagramseiten der Live Lounge. Weitere Informationen per Mail an livelounge@neuwied.de. Foto-Alessandro-De-Matteis