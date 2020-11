Veröffentlicht am 17. November 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Fahranfänger blieb unverletzt – sein Pkw erlitt einen Totalschaden

Am Sonntag, 15. November 2020, gegen 00:10 Uhr befuhr ein 18jähriger Fahranfänger mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 112 aus Niederdreisbach kommend in Richtung Weitefeld. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug vermutlich infolge unangepasster Fahrgeschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab, kollidierte zunächst mit einem Baum und blieb schließlich mit dem Dach in einer Baumgruppe hängen. Der junge Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde jedoch total beschädigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 10.000 Euro. Quelle: Polizei