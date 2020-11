Veröffentlicht am 16. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Aktuell 84 Positiv-Fälle im Kreis – Sieben-Tage-Inzidenz bei 71,4.

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen mit Stand von Montagmittag, 16. November 2020, um 13 Uhr: Seit Beginn der Pandemie gab es kreisweit 889 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger, das sind 18 mehr als am Sonntag. Derzeit sind 84 Personen positiv getestet und 790 geheilt. 15 Menschen sind verstorben, zwei werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt gemäß Robert-Koch-Institut und Landesuntersuchungsamt bei 71,4.

Mit Stand von Montagmittag ist erneut eine Schule von der Pandemie betroffen: Am Gymnasium in Betzdorf gibt es eine weitere Infektion, aktuell in der 7. Klasse. Bei den Verbandsgemeindewerken Betzdorf-Gebhardshain gibt es ebenfalls einen positiven Fall, mehrere Kinder der Kindertagesstätte Nauroth sind positiv getestet, ebenso eine zweite Mitarbeiterin am St.-Antonius-Krankenhaus Wissen. Kontaktabgrenzungen, Nachverfolgungen und erforderliche Tests laufen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 889

Steigerung zum 15. November: +18

Aktuell Infizierte: 84

Geheilte: 790

Verstorbene: 15

in stationärer Behandlung: 2

7-Tage-Inzidenz: 71,4

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 397

Betzdorf-Gebhardshain: 170

Daaden-Herdorf: 90

Hamm: 70

Kirchen: 113

Wissen: 49