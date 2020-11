Veröffentlicht am 16. November 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf am Tunnelausgang

Am Samstag, 14. November 2020, gegen 00:30 Uhr befuhr ein 36jähriger Fahrzeugführer mit seinem Toyota den Barbaratunnel in Betzdorf aus Richtung Alsdorf kommend. Nach einer Rechtskurve am Tunnelausgang, Fahrtrichtung Kirchen, verlor der Fahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Rad gegen den Bordstein. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Quelle: Polizei