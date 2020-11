Veröffentlicht am 16. November 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – SÖRTH Wegen Baumaßnahmen: Ersatzbus holt Schüler in Sörth ab Durch die Sanierung der Bundesstraße B 414 kommt es in der Schülerbeförderung beziehungsweise im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) auf der Linie 255 zu Einschränkungen: Die Ortschaft Sörth kann für die Dauer der Bauzeit nicht mit einem normalen Linienbus angefahren werden. Für den Schülerverkehr wird daher ab dem 16. November ein Zubringerdienst mit einem Kleinbus eingerichtet, der die Schüler/innen nach Mammelzen bringt, wo sie in den regulären Bus umsteigen. Dieser Zubringerbus fährt wochentags jeweils um 7 Uhr und um 7.10 Uhr ab der Bushaltestelle Hauptstraße in Sörth zur Bushaltestelle Hohlengarten in Mammelzen.

Der Bus in Mammelzen fährt um 7.15 Uhr ab und wird alle Schulen anfahren, wobei vorgesehen ist, dass die Grundschulen nicht vor 7.30 Uhr erreicht werden. Die Rückfahrten erfolgen ab Mammelzen mittags um 12.15 Uhr und 13.35 Uhr, freitags bereits etwa 13.25 Uhr. Außerdem gibt es montags bis donnerstags eine Nachmittagsfahrt von Mammelzen nach Sörth um 15.46 Uhr. Die Haltestelle Ingelbach Bahnhof wird während der Baumaßnahme nicht angefahren. Über sonstige Änderungen informieren die Verkehrsunternehmen per Aushang an den jeweiligen Haltestellen.