Veröffentlicht am 16. November 2020 von wwa

MAINZ – NEUWIED Sven Lefkowitz: Land Rheinland-Pfalz unterstützt Feuerwehren im Kreis Neuwied

Um zu erfahren, welche Zuwendungen die Feuerwehren im Kreis Neuwied aktuell aus der Feuerwehrschutzsteuer vom Land Rheinland-Pfalz erhalten, wandte sich der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz mit einer Anfrage an das rheinland-pfälzische Innenministerium. Die prompte Antwort aus dem Ministerium gibt Grund zu Freude. So können sich Heimbach-Weis und Puderbach für den Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeugs über eine Landesunterstützung in Höhe von jeweils 30.000 Euro freuen. Für den Erwerb einer Drehleiter in Rengsdorf steuert das Land sogar 167.000 Euro zu.

„Die für den Brandschutz zweckgebundene Steuer findet hier ebenso notwendige wie sinnvolle Verwendung. Ich freue mich über die Unterstützung für die Feuerwehren und besonders für die Menschen in unserem Kreis, wir alle profitieren davon. Dienen sie doch zur Abwehr von örtlichen Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen bei öffentlichen Notständen aller Art drohen. Sie erfüllen auch die Aufgaben im Rahmen der überörtlichen Gefahrenabwehr, des so genannten „Katastrophenschutzes“. Hoffentlich werden die vom Innenministerium gewährten Zuwendungen des Landes nun auch bald umgesetzt. Die wichtige Arbeit der vielen Feuerwehrfrauen und -männer wird damit wieder verbessert. Ich bedanke mich herzlich für diese Unterstützung und sehe das als gleichzeitige Anerkennung für die Bedeutung unseres Feuerwehrwesens und wichtige Unterstützung für eine angemessene Ausstattung. Wir können den ehrenamtlichen Frauen und Männern in den Feuerwehren gar nicht genug für ihren täglichen Einsatz danken und das möchte ich an dieser Stelle erneut an die Feuerwehren unserer Region richten“, so der SPD-Politiker Lefkowitz abschließend.