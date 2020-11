Veröffentlicht am 16. November 2020 von wwa

NEUWIED – Zuspruch für Neuwieder AfD in Zeiten von Corona

Unter strahlender Herbstsonne führte die AfD am Samstag einen Info-Stand in der Neuwieder Innenstadt durch. Der stellvertretende Landesvorsitzende, Neuwieder Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger, der Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck und die Kreisvorstandsmitglieder Nick Baltrock und Natalie Bleck standen unter Wahrung aller Auflagen für Gespräche mit interessierten Bürgern zur Verfügung und informierten über die aktuelle politische Situation und die Positionen der AfD. Viele Fragen der Bürger drehten sich um die Corona-Krise.

Dr. Bollinger kritisierte die Corona-Politik von Bundes- und Landesregierung scharf: „Die Parlamente müssen wieder das Heft des Handelns in die Hand nehmen und das dauerhafte Regieren über Verordnungen und Gremien, die in unserer Verfassung gar nicht vorgesehen sind (Kanzlerin mit Ministerpräsidenten), schnellstens beenden. Der gegen die Stimmen der AfD beschlossene Lockdown von Gastronomie, Hotellerie, vielen weiteren Unternehmen und Kultureinrichtungen ist eine Katastrophe, deren immenser Schaden absehbar in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Wir sagen Ja zu sinnvollen Schutzmaßnahmen und notwendigen Überbrückungshilfen für unsere Wirtschaft; aber Nein zu unverhältnismäßigen Eingriffen, die mehr schaden als nutzen: Lockdown von Gastronomie, Hotellerie, vielen weiteren Unternehmen und Kultureinrichtungen, Sperrstunden, Beherbergungsverboten, Schulschließungen und Maskenpflicht im Unterricht. Dabei möchten wir die Maßnahmen differenzieren und Risikogruppen schützen, anstatt das soziale und gesellschaftliche Leben vollständig herunterzufahren.“