CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen trifft weitere Schulen

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen mit Stand von Sonntagnachmittag, 15. November 2020, um 15 Uhr: Seit Beginn der Pandemie gab es kreisweit 871 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger, das sind 27 mehr als zum letzten Meldezeitpunkt am Freitag, 13. November. Aktuell sind 109 Menschen positiv getestet und 748 geheilt. Die Zahl der Verstorbenen beträgt 15. Fünf Menschen sind weiterhin in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt gemäß Robert-Koch-Institut und Landesuntersuchungsamt bei 59,0.

Insgesamt bleibt das Infektionsgeschehen nach Informationen des Kreisgesundheitsamtes weiterhin diffus, weitere Schule sind betroffen: Nachdem bereits am Samstag über einen Positiv-Fall am Altenkirchener Gymnasium informiert wurde (10. Klasse), liegen nun noch weitere Meldungen vor: Am Wissener Gymnasium gibt es einen weiteren Fall, diesmal in der Jahrgangsstufe 12, woraufhin rund 25 Schüler/innen unter Quarantäne gestellt wurden. An der Berufsbildenden Schule (BBS) Wissen gibt es nachgewiesene Infektion in der 13. Klasse. Kontaktabgrenzungen, Nachverfolgungen und erforderliche Tests laufen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 871

Steigerung zum 13. November: +27

Aktuell Infizierte: 109

Geheilte: 748

Verstorbene: 15

in stationärer Behandlung: 5

7-Tage-Inzidenz: 59,0