16. November 2020

STRASSENHAUS – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung auf der B 256 in Straßenhaus

Der 38jährige Fahrer eines VW befuhr am Freitagabend, 13. Oktober 2020, gegen 21:05 Uhr die B 256 in Richtung Neuwied. Am Ortsausgang Straßenhaus kam es zum Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholweinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW entstand Sachschaden und er war nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei