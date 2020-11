Veröffentlicht am 13. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: 82 Positiv-Fälle vor dem Wochenende – Gymnasium Wissen erneut betroffen

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen weist am Freitagmittag, 13. November 2020, um 12 Uhr, einen Gesamtstand von 844 positiv getesteten Personen seit Ausbruch der Pandemie aus. Das sind fünf mehr als am Donnerstag. Aktuell sind 82 Menschen positiv getestet und 748 geheilt. Die Zahl der Verstorbenen beträgt 14. Fünf Menschen sind weiterhin in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt gemäß Robert-Koch-Institut und Landesuntersuchungsamt bei 57,5.

Insgesamt bleibt das Infektionsgeschehen nach Informationen des Kreisgesundheitsamtes weiterhin diffus. Das Wissener Gymnasium ist mit einem positiv getesteten Schüler der Jahrgangsstufe 13 zum wiederholten Mal betroffen, hier stehen 40 Schüler/innen unter Quarantäne. Tests werden durchgeführt. Aktuell wurden zudem umfangreiche Tests bei Kindertagesstätten in Weyerbusch und Nauroth durchgeführt.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 844

Steigerung zum 11. November: +5

Aktuell Infizierte: 82

Geheilte: 748

Verstorbene: 14

in stationärer Behandlung: 5

7-Tage-Inzidenz: 57,5

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 388/+2

Betzdorf-Gebhardshain: 157/+1

Daaden-Herdorf: 83

Hamm: 64

Kirchen: 109/+2

Wissen: 43