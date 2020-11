Veröffentlicht am 15. November 2020 von wwa

NIEDERHÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag, 12. November 2020, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der B 62 in der Gemarkung Niederhövels-Wingertshardt zu einem Verkehrsunfall. Ein 48jähriger Fahrzeugführer eines Audi A3 und eine 34jährige Fahrzeugführerin eines weißen Fiat-Kleintransporters befuhren hintereinander die B 62 aus Richtung Wallmenroth kommend in Richtung Wissen. Zu Beginn des Überholverbotes im Bereich Wingertshardt überholte der Transporter den Pkw Audi und die 34jährige bremste im Anschluss ihr Fahrzeug stark ab. Der Audi-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten und ausweichen, um nicht auf den Transporter aufzufahren und touchierte hierbei mit dem linken Außenspiegel einen Leitpfosten. An dem Spiegel entstand Sachschaden. Als Zeuge gesucht wird der Fahrzeugführer eines weiteren Pkw, der auch in Richtung Wissen fuhr und ebenfalls gezwungen war, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Quelle: Polizei