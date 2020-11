Veröffentlicht am 15. November 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen

Am Mittwochabend, 11. November 2020, gegen 21.06 Uhr, beabsichtigte ein 18jähriger Fahrzeugführer seinen Opel Astra in der Tannenstraße zu wenden. Hierzu fuhr er rückwärts in die Kiefernstraße. In der Dunkelheit verschätzte er sich und stieß gegen einen geparkten Audi A4 Kombi eines 57jährigen Fahrzeughalters. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Audi auf einen weiteren geparkten Suzuki SX4 des 57Jährigen aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 7.000 Euro. Der 18jährige entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstele und meldete sich 20 Minuten später bei der Polizei. Quelle: Polizei