NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt interessierte Bürger zum telefonischen Gespräch ein

Veröffentlicht am 14. November 2020 von wwa

NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt interessierte Bürger zum telefonischen Gespräch einDer Neuwieder Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger lädt interessierte Bürger zu einer telefonischen Bürgersprechstunde am Freitag, 20. November 2020, von 14.30 bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer: 02631-9390715 ein. Dr. Bollinger erklärt: „Die Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie haben uns gezwungen neue Wege zu finden, auf denen sich die Bürger über die Ziele der AfD informieren können. Darum gehört die telefonische Bürgersprechstunde seit März dieses Jahres zum festen Bestandteil in meinem Terminkalender, die nach wie vor von interessierten Bürgern gerne in Anspruch genommen wird. Im persönlichen Telefongespräch gebe ich einen Überblick über meine und die Arbeit der AfD-Fraktion im Landtag, beantworte gerne Fragen und freue mich über Anregungen und Wünsche der Bürger an die Politik.“