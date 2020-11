Veröffentlicht am 15. November 2020 von wwa

NEUWIED – SPD-Stadtratsfraktion nimmt Innenstadt in den Fokus

Es gibt viele kritische Stimmen und Berichte über die unbefriedigende Situation in unserer Innenstadt. Das Thema ist nicht neu und wurde seinerzeit auch von OB Jan Einig in seiner Antrittsrede aufgegriffen. Nun wenden sich die Neuwieder Sozialdemokraten mit einer Anfrage über die damals in Aussicht gestellten Zukunftsentwicklungen der Stadt Neuwied an ihn.

Die SPD-Stadtratsfraktion erreichen aus der Mitte der Bürgerschaft immer wieder Meldungen, nach denen das Bild der Neuwieder Innenstadt nicht von ausreichender Qualität zeugt. Ein Problem, das Neuwied schon seit Jahren begleitet, so viele Menschen. Dass sich der Verbesserung dieser Situation von verschiedenen Seiten aus Politik und Verwaltung angenommen werden soll und wird, ist regelmäßig vernehmbar. So auch von den Neuwieder Genossinnen und Genossen, die davon überzeugt sind, dass eine attraktive Innenstadt wichtig für die Aufenthaltsqualität der Besucher und das Wohlbefinden der dort lebenden Menschen ist. Um den aktuellen Sachstand und mögliche Zukunftsentwicklungen diesbezüglich zu erfahren, erinnern die Sozialdemokraten daher an den von Oberbürgermeister Jan Einig verkündeten „Masterplan Zukunft-City“, der bereits bis Mitte 2018 erarbeitet sein und in der Folge konsequent umgesetzt werden sollte, so der damalige Tenor. Ebenso wird in der Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion auf die besondere Verantwortung von Oberbürgermeister Jan Einig als Stadtoberhaupt gegenüber der Lebens- und Wohnqualität für die Menschen Neuwieds verwiesen.

So möchten die Stadtratsmitglieder der SPD Neuwied von Jan Einig wissen, ob der „Masterplan Zukunft-City“ nun ausgearbeitet ist, ob es weitere konkrete Pläne zur optischen Aufwertung der Innenstadt gibt, ob zwischenzeitlich etwas zur Verbesserung der Immobiliensituation für Besitzer und Mieter sowie potenzielle Interessenten getan wurde, ob es erarbeitete Fördermöglichkeiten gibt und schließlich, ob angekündigte Investitionsprogramme initiiert worden sind.

„Um für die Zukunft intensiv am Thema der Attraktivitätssteigerung für unsere Stadt arbeiten zu können, möchten wir einen aktuellen Sachstand bezüglich der von Oberbürgermeister Jan Einig bereits vor drei Jahren angekündigten Vorhaben und Schritte erhalten. Wir werden uns auf jeden Fall weiter dafür einsetzen, dass sich das von vielen Bürgerinnen und Bürger negativ wahrgenommene Bild unserer Innenstadt wieder positiv wandelt. Dafür müssen wir die in unserer Anfrage an OB Jan Einig angesprochenen Bereiche angehen. Wir sind auf die Antworten gespannt. Hinsichtlich der Situation und der vergangenen Zeit von knapp drei Jahren darf man sicherlich einige Ergebnisse erwarten“, so Sven Lefkowitz als Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion Neuwied abschließend.