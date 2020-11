Veröffentlicht am 14. November 2020 von wwa

BUCHHOLZ – Zeugenhinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Dienstagnachmittag, 10. November 2020, ereignete sich im Zeitraum von 14:30 bis 19:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Heideweg in Buchholz (WW). Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem KFZ den Zaun des Geschädigten und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei