Veröffentlicht am 14. November 2020 von wwa

BETZDORF – Drei Fahrzeuge an Verkehrsunfall in Betzdorf beteiligt

Am Mittwochmorgen, 11. November 2020, gegen 07:20 Uhr befuhren ein 35jähriger, eine 29jährige und eine 20jährige Fahrzeugführer/in die Steinerother Straße im innerstädtischen Bereich von Betzdorf. Der 35jährige Fahrer musste im Verlauf der Strecke verkehrsbedingt anhalten. Die 29jährige erkannte den Anhaltevorgang noch rechtszeitig und hielt ihren Pkw ebenso an. Die nachfolgende junge Fahrerin fuhr jedoch infolge mangelnden Sicherheitsabstandes auf und schob bei dem Aufprall alle Fahrzeuge aufeinander. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 5.000 Euro. Quelle: Polizei