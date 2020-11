Veröffentlicht am 13. November 2020 von wwa

GEBHARDSHAIN – Unfall auf Parkplatz in Gebhardshain

Am Mittwochvormittag, 11. November 2020, gegen 09:20 Uhr befuhr eine 34jährige Frau mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wissener Straße in Gebhardshain. Hier kollidierte ein 33jähriger Fahrzeugführer mit seinem Sprinter beim rückwärts Ausparken mit dem Pkw. Es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Quelle: Polizei