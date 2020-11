Veröffentlicht am 13. November 2020 von wwa

HEMMELZEN – Illegale Entsorgung von Sperrmüll am Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Straße „Ackersgarten“ in Hemmelzen

Der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde darüber informiert, dass in der Verlängerung der Straße „Ackersgarten“ diverser Sperrmüll entsorgt wurde. Sollten Bürger/innen Hinweise auf den Verursacher geben können, wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – örtliche Ordnungsbehörde