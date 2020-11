Veröffentlicht am 12. November 2020 von wwa

WISSEN – Versuchter Einbruch in Spielhalle in Wissen

Am Dienstagmorgen, 10. November 2020, gegen 04:00 Uhr versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Spielhalle in der Rathausstraße in Wissen einzubrechen. Zunächst wurde die Alarmanlage mit Bauschaum ausgeschäumt, um so eine Alarmauslösung zu verhindern. Sodann versuchten die Täter die hintere Eingangstür aufzuhebeln. Dies misslang allerdings, sodass die Täter die Örtlichkeit wieder verließen, ohne ins Gebäude zu gelangen.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei