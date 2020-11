Veröffentlicht am 12. November 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen

Eine 53jährige Fahrzeugführerin parkte ihren Nissan Qashqai ordnungsgemäß am Dienstagvormittag, 10. November 2020, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr in 57537 Wissen, gegenüber dem Haus Bergstraße 27 am rechten Fahrbahnrand. Nach Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie eine Beschädigung im Bereich der vorderen linken Stoßstangenkante fest. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer eines mutmaßlich größeren Fahrzeuges touchierte aus nicht nachvollziehbaren Gründen den Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand, so die Polizei, circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei