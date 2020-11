Veröffentlicht am 12. November 2020 von wwa

NEUWIED – Jusos in der Stadt Neuwied: „Stabil gegen rechts. Ab jetzt mit dir!“

„Politik fängt schon im frühen Jugendalter an. Alle, die politisch interessiert sind und gemeinsam mit anderen jungen Leuten was bewegen möchte, sollen eine passende Möglichkeit dazu haben. Politisch aktiv zu sein und sich für unsere Gesellschaft einzusetzen ist nicht nur für unsere Demokratie wichtig, sondern macht gemeinsam am meisten Spaß “, so die Neuwieder Stadt-Jusos.

Wie deren Vorsitzender Janick Helmut Schmitz weiter ausführt, möchten sie anlässlich des Jahrestags zum Gedenken an die Reichspogromnacht und vor dem Hintergrund rechter Strömungen und den politischen Ereignissen aus der jüngsten Vergangenheit daher auf eine Neumitgliederkampagne aufmerksam machen: „In deutschen Städten wie Halle, München und Hanau werden jüdische und nicht-weiße Menschen von rassistischen Tätern gejagt. In Kassel erschießt ein Rechtsradikaler den Regierungspräsidenten Walter Lübcke und vor kurzem mussten wir traurigerweise ebenso mit ansehen, wie das Bundestagsgebäude fast gestürmt wurde – im Nachgang wehten kurzzeitig wieder Reichsflaggen auf den Stufen des Parlamentsgebäudes.

Auch vor der eigenen Haustür in Neuwied kennen wir so traurige und erschütternde Beispiele, man erinnere sich an die Morddrohungen gegen den Neuwieder Demokraten und Menschenrechtsaktivisten Manfred Kirsch vergangenes Jahr. Gegen diese schrecklichen Bilder und Ereignisse wollen wir als Jusos nach wie vor stark zusammentreten. Wir Jusos stehen in der tiefen Überzeugung einer antifaschistischen Tradition. Wir möchten weiterhin für unsere demokratischen Überzeugungen und Grundwerte einstehen.

Wir wollen Anlaufstelle sein für junge Menschen, die den Rechtsruck in der Gesellschaft nicht mehr hinnehmen möchten. Wir wollen Menschen zwischen 14 und 35 Jahren darin bestärken, sich gegen rechts zu engagieren und an unserer Seite gegen faschistische Tendenzen zu kämpfen. Wir wollen politische Heimat werden für junge Leute, die sich einmischen möchten. Mit dem Slogan ‚Stabil gegen rechts. Ab jetzt mit dir!‘ möchten wir junge Menschen auf das Angebot zum gemeinsamen antifaschistischen Engagement hier vor Ort in Neuwied aufmerksam machen. Denn für uns Jusos ist klar: kein Fußbreit dem Faschismus“.

Dieser Aufruf wird auch durch die SPD-Stadtverbandsvorsitzende und Landtagskandidatin Lana Horstmann ausdrücklich unterstützt: „Leider müssen wir wieder das Erstarken von demokratiefeindlichen rechten Akteuren feststellen, was uns dazu ermahnt, den Einsatz für unsere demokratischen Grundwerte niemals vernachlässigen zu dürfen. Ich heiße das Engagement unserer städtischen Jusos daher sehr willkommen, denn Neuwied war, ist und soll auch in Zukunft eine Stadt der Offenheit und Toleranz bleiben“.

Der Juso-Stadtverband Neuwied freut sich auch in Zeiten von Corona über alle, die die Arbeit und das Engagement der Jusos kennenlernen möchten. Für weitere Fragen und Informationen steht den Interessierten gerne und jederzeit unverbindlich per E-Mail der Ansprechpartner Janick Helmut Schmitz (janick@k-schmitz.de) zur Verfügung.