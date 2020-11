Veröffentlicht am 12. November 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt in Kirchen

Ein 72jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstagvormittag, 10. November 2020, gegen 10:45 Uhr die Bahnstraße im Stadtgebiet Kirchen, um an der Einmündung Jungenthaler Straße nach links in Richtung B 62 einzubiegen. Der Senior missachtete jedoch den vorfahrtberechtigten 47jährigen Fahrzeugführer und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit circa 3.000 Euro. Quelle: Polizei