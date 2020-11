Veröffentlicht am 11. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Jetzt 117 Positiv-Fälle im Kreis – Infektionsgeschehen weiter diffus – RKI korrigiert Inzidenz-Berechnung

Am Mittwoch, 11. November 2020, um 16.30 Uhr, ist der Anstieg der kreisweit nachgewiesenen Corona-Infektionen wieder zweistellig: Gegenüber Dienstag steigt die Gesamtzahl aller Positiv-Fälle seit März um 18 auf 823. Aktuell sind 117 Menschen positiv getestet und 692 geheilt. Die Zahl der Verstorbenen beträgt 14. Acht Menschen sind weiterhin in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 72,2. Laut Robert-Koch-Institut (RKI), dass die tagesaktuelle Inzidenz feststellt, war der niedrige Wert der Vortage für den Kreis AItenkirchen – und teilweise auch andere Kreise – durch dortige Softwarefehler begründet. Das heißt: Zwar stimmten die absoluten Zahlen mit den aus dem Kreis AItenkirchen gemeldeten überein, in die Berechnung der Inzidenz flossen diese aber nicht komplett ein.

Insgesamt zeigt sich das Infektionsgeschehen im Kreis weiterhin diffus: Mit der Westerwald-Schule in Gebhardshain ist eine weitere Schule betroffen, hier wurde ein Neuntklässler positiv getestet. An der Wissener Grundschule, wo es bereits einen Positivfall in der Lehrerschaft gibt, ist ein Erstklässler positiv getestet. Zudem gibt es Positivfälle beim Personal in Kindertagesstätten in Weyerbusch und Nauroth, bei der Fachklinik für Psychiatrie in Wissen und beim Alten- und Pflegeheim St. Barbara in Mudersbach. Die notwendigen Maßnahmen wurden eingeleitet und Tests angeordnet. Weitere Testergebnisse stehen aus.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 823

Steigerung zum 10. November: +18

Aktuell Infizierte: 117

Geheilte: 692

Verstorbene: 14

in stationärer Behandlung: 8

7-Tage-Inzidenz: 72,2

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 382/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 154/+4

Daaden-Herdorf: 77/+3

Hamm: 62

Kirchen: 106/+5

Wissen: 42/+3