Veröffentlicht am 11. November 2020 von wwa

DAADEN – Parkplatzunfall in Daaden Am Montagvormittag, 09. November 2020, gegen 11:50 Uhr wollten ein 61jähriger und ein 80jähriger Pkw-Fahrer aus ihren Parktaschen im Bereich des Fontenay-Le-Fleury-Platz in der Ortsmitte Daaden ausparken. Beide stießen bei ihren Rückwärtsfahrten mit den Fahrzeugen zusammen. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei