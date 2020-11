Veröffentlicht am 11. November 2020 von wwa

ALPENROD – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 288

Am Dienstagmorgen, 10. November 2020, befuhr eine 18jährige Fahranfängerin um 08.54 Uhr die L 288 in Fahrtrichtung Alpenrod. Kurz vor dem Ortseingang Alpenrod beschlug ihr plötzlich die Frontscheibe. Dadurch war ihre Sicht eingeschränkt und sie geriet mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einer 53jährigen Pkw-Fahrerin frontal zusammenstieß. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten mussten leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L 288 wurde während der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt. Quelle: Polizei