WISSEN – Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Wissen

Am Montagnachmittag, 02. November 2020, in der Zeit von 15:45 bis 16:50 Uhr, parkte ein 35jähriger Fahrzeugführer seinen grauen Honda Jazz vorwärts in Queraufstellung vor dem dortigen Getränkemarkt.

Zwischenzeitlich hatte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken den Honda hinten links beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen ergeben. Quelle: Polizei