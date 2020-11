Veröffentlicht am 11. November 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278

Am Montagmorgen, 09. November 2020, gegen 07:49 Uhr, befuhr ein 26jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel Meriva die L 278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Wissen. Ausgangs einer Kurvenkombination kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und setzte das Fahrzeug auf eine beginnende Schutzplanke auf. Der Pkw schlitterte circa 30 Meter

über die Schutzplanke, ehe er wieder auf die Fahrbahn zurückgewiesen wurde. Am Unterboden des Fahrzeugs wurde die Ölwanne aufgerissen. Das ausgelaufene Motoröl verteilte sich großflächig auf der Fahrbahn. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An insgesamt elf Feldern

Schutzplanke entstand Sachschaden. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma über dreieinhalb Stunden vom ausgelaufenen Motoröl gereinigt werden. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgte in dieser Zeit über die alte Streckenführung der L 278 / Niederstenhof. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro. Quelle: Polizei