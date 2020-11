Veröffentlicht am 11. November 2020 von wwa

KOBLENZ – Einbrecher in Koblenz auf frischer Tat festgenommen

Am Montagabend, 09. November 2020, gegen 22:00 Uhr, wurde der Polizei ein aktueller Einbruch in eine Firma in der Carl-Spaeter-Straße gemeldet. Laut Angaben des Werkschutzes drangen drei männliche Personen auf das Firmengelände ein und machten sich an und in einem Kabellager zu schaffen.

Die Halle wurde auf dem weitläufigen Firmengelände mit starken Polizeikräften umstellt. Zwei der Täter, 33 und 41 Jahre alt, konnten nach kurzer Flucht festgenommen werden. Einer der beiden Täter, die zuvor Kabelrollen zum Abtransport bereitgelegt hatten, wurde von einem Diensthund durch Bisse in Gesäß und Arm zu Fall gebracht und hierbei leicht verletzt. Die zweite Person wurde in

dichtem Buschwerk vom Polizeihubschrauber geortet. Die Fahndung nach dem dritten Täter verlief ergebnislos. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen wurde der Pkw der Täter aufgefunden und sichergestellt. Quelle: Polizei