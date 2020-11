Veröffentlicht am 11. November 2020 von wwa

KOBLENZ – Online Info-Meeting: Weiterqualifizierung für Erzieher/innen – Hochschule Koblenz stellt berufsintegrierende kindheitspädagogische Fernstudiengänge vor

Am Samstag, 28. November 2020, können Erzieher/innen, die sich neben ihrem Beruf weiterqualifizieren möchten, an zwei virtuellen Info-Meetings teilnehmen: Von 9:00 bis 10:00 Uhr steht das Studiengangsteam das Fernstudiums Pädagogik der Frühen Kindheit für alle individuelle Fragen rund ums Studium im Online-Meeting zur Verfügung. Von 10:00 bis 11:00 Uhr findet die Online-Info-Veranstaltung für alle Interessierten des Fernstudiums Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit statt.

Eine Präsentation der jeweiligen Studiengänge mit Informationen zum Ablauf, zu Besonderheiten und Individualitäten der Studiengänge können unter folgenden Links vorab bereits angesehen werden: Für den Studiengang Pädagogik der Frühen Kindheit: https://www.hs-koblenz.de/sozialwissenschaften/studiengaenge-sozialwissenschaften/ba/paedagogik-der-fruehen-kindheit/startseite und für den Studiengang Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit: https://www.hs-koblenz.de/sozialwissenschaften/studiengaenge-sozialwissenschaften/ba/bildungs-und-sozialmanagement/startseite

Wer teilnehmen möchte, wird gebeten sich unter hiwi-fruehp@hs-koblenz.de anzumelden und erhält anschließend die Logindaten zur jeweiligen Veranstaltung.

Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit (B.A.)

Dieses Fernstudienangebot spricht Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die bereits eine Leitungsfunktion in Kindertageseinrichtungen besetzen oder eine solche Position anstreben. Das Besondere dieses Studiengangs ist die Berufsintegration über die konsequente Verbindung von Theorie und Praxis. „Schon im Laufe des Studiums wechseln viele unserer Studierenden bereits ihre Arbeitsstellen. Absolventen/innen übernehmen beispielsweise Leitungspositionen in Kindertageseinrichtungen, Gesamtleitungsstellen etwa im Trägerverbund, sind in Fachberatungen der Erwachsenenbildung oder im Bereich Fortbildung aktiv“, so die Studiengangsleitung.

Pädagogik der Frühen Kindheit (B.A.)

Auch dieser Studiengang richtet sich an staatlich anerkannte Erzieher/innen. Sie qualifizieren sich, um in Kindertagesstätten Bildungs-, Betreuungs- und Förderangebote wissenschaftlich bzw. theoretisch fundiert und gleichzeitig bedürfnisgerecht zu planen, umzusetzen und auszuwerten. Nach dem Studium eröffnen sich ihnen darüber hinaus vielfältige Arbeitsfelder, beispielsweise in Institutionen sowie Organisationen in der Kinder- und Jugendhilfe oder in Trägerorganisationen und –verbänden.

In beiden Fernstudiengängen gibt es die Möglichkeit, die staatliche Anerkennung zum Sozialpädagogen/in zu erwerben. Die berufsbegleitenden Fernstudiengänge führt die Hochschule Koblenz in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch.

Fragen zu den Informationsveranstaltungen und zu den Fernstudiengängen können Interessierte für das Fernstudium Bildungs- und Sozialmanagement an Vanessa Wagner, B.A., Tel.: 0261/9528-213, E-Mail: biso@hs-koblenz.de und für Pädagogik der Frühen Kindheit an Karoline Friese M.A., Tel.: 0261/9528-212, E-Mail: fruehpaed@hs-koblenz.de richten. Weitere Information unter: www.zfh.de/bachelor/bildungsmanagement/, www.zfh.de/bachelor/paedagogik/ und unter www.kita-studiengang.de