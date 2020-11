Veröffentlicht am 11. November 2020 von wwa

DERNBACH – Sachbeschädigung an einem PKW

Am Wochenende ist im Zeitraum von Freitag bis Sonntag, 06. bis 07. November 2020, durch einen unbekannten Täter ein geparkter Skoda Fabia in der Hauptstraße in Dernbach im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt worden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei