Veröffentlicht am 10. November 2020 von wwa

HAHN bei BAD MARIENBERG – Erneut Brandstiftung an PKW in Hahn

Am Sonntagmorgen, 07. November 2020, kam es gegen 02:50 Uhr in der Hauptstraße zu einem PKW (Skoda Superb) Brand. Der Brand wurde durch einen Anwohner bemerkt, der umgehend die Polizei und Feuerwehr alarmierte. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei handelt es sich auch in diesem Fall zweifelsfrei um eine Brandstiftung. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Quelle: Polizei