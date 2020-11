Veröffentlicht am 10. November 2020 von wwa

MAUDEN – Gebäudebrand in Mauden – Großeinsatz für die Feuerwehr – Wohnhaus unbewohnbar

Am Montagabend, 09. November 2020, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus in Mauden. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr Derschen fanden das Erdgeschoss in Vollbrand vor. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und weitere Kräfte nachgefordert. Neben der Feuerwehr Derschen waren insgesamt 45 Personen mit 18 Fahrzeugen aus den Einheiten Daaden, Friedewald, Herdorf und Weitefeld sowie die DRK Ortsvereine Daaden und Herdorf im Einsatz. Das Feuer wurde nach circa 30 Minuten unter Kontrolle gebracht. Die folgenden Belüftungs- und Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nacht hinein. In der Zwischendecke konnten weitere Glutnester ausgemacht werden, sodass diese geöffnet werden mussten. Durch die starke Hitzeentwicklung ist das Obergeschoss in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar. Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ursachenermittlung eingeleitet. (au) Fotos: FFW VG Daaden-Herdorf