CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus

Corona-Pandemie: Zahl der aktuell Infizierten sinkt auf 102 – Weitere Schule betroffen

Am Dienstag, 10. November 2020, um 14 Uhr, ist der Anstieg der kreisweit nachgewiesenen Corona-Infektionen einstellig: Gegenüber Montag steigt die Gesamtzahl aller Positiv-Fälle seit März um neun auf 805. Aktuell sind 102 Menschen positiv getestet und 689 geheilt. Die Zahl der Verstorbenen beträgt 14. Acht Menschen sind jetzt in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 40,4.

Nachdem in den letzten Tagen Infektionen am Betzdorfer Gymnasium und an der Wissener Grundschule jeweils zu umfangreichen Umfeld-Tests und Quarantänen geführt haben, ist mit dem Westerwald-Gymnasium in AItenkirchen aktuell eine weitere Schule betroffen: In einer 8. Klasse wurde ein Schüler positiv getestet. Hier lassen sich die Kontakte laut Kreisgesundheitsamt innerhalb der Klasse gut nachvollziehen, so dass bislang nur rund 15 Jugendliche getestet und unter Quarantäne gestellt werden mussten. Die Ergebnisse der Tests an den Schulen stehen noch aus.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 805

Steigerung zum 8. November: +9

Aktuell Infizierte: 102

Geheilte: 689

Verstorbene: 14

in stationärer Behandlung: 8

7-Tage-Inzidenz: 40,4

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 379/+5

Betzdorf-Gebhardshain: 150/+1

Daaden-Herdorf: 74/+1

Hamm: 62

Kirchen: 101/+1

Wissen: 39/+1