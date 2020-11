Veröffentlicht am 10. November 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN Hauptversammlung des Landkreistages beriet digital

Die Mitgliederversammlung des Landkreistages Rheinland-Pfalz konnte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Form als Präsenzveranstaltung stattfinden. Erstmals wurde daher eine Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbandes digital abgehalten. Für den Kreis AItenkirchen nahmen vom Kreishaus aus neben Landrat Dr. Peter Enders die Kreistagsmitglieder Bernd Becker (SPD), Claus Behner (CDU), Anna Neuhof (Bündnis90/Die Grünen), Josef-Georg Solbach (CDU) und Hubert Wagner (FWG) teil.

Der Vorsitzende des Landkreistages, Landrat Günther Schartz aus dem Kreis Trier-Saarburg, bekräftigte in seinem Eingangsstatement, dass die Gesundheitsämter der 24 Landkreise derzeit alles dafür tun, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. „Die Mitarbeiter/innen der Kreise leisten Enormes, aber auch die zur Unterstützung herbeigezogenen Kräfte aus Bund, Land und Kommunen sowie die ehrenamtlichen Helfer tragen hervorragend zur Eindämmung der Pandemie bei. In den kommenden Monaten werden wir gemeinsam weiterhin all unsere Kraft einsetzen, damit dieses Land gut durch die Krise kommt“, so Schartz – eine Einschätzung, die die Teilnehmer aus dem AK-Land teilen. Landrat Enders unterstrich nochmals die schnelle und flexible Hilfe durch die Bundeswehr, die das Altenkirchener Gesundheitsamt derzeit mit vier Soldaten und einer Soldatin unterstützt.

In seinem digitalen Grußwort sprach auch Landtagspräsident Hendrik Hering den Landkreisen und ihren Mitarbeiter/innen Dank für ihre Arbeit in den letzten Monaten aus. Die Pandemie habe die Verwaltungen und insbesondere die Gesundheitsämter vor große Herausforderungen gestellt. Ihnen sei es mit zu verdanken, „dass wir bisher so gut durch diesen Ausnahmezustand gekommen sind.“

Im Mittelpunkt der weiteren Beratungen stand zudem die Verabschiedung des Verbandshaushalts und die Wahl eines Nachfolgers für das im September aus dem erweiterten Vorstand ausgeschiedene langjährige Mitglied Alexander Licht, MdL. Neu dabei ist nun der Landtagsabgeordnete Christof Reichert. In der am Tag zuvor durchgeführten Landrätekonferenz standen die Corona-Pandemie-Bekämpfung, die Kreis- und Kommunalfinanzen sowie die neuen Krankenhausstrukturen in Rheinland-Pfalz auf der Tagesordnung.

Foto: Nahmen von Altenkirchen aus digital an der Mitgliederversammlung des Landkreistages Rheinland-Pfalz teil: (v.l.): die Kreistagsmitglieder Claus Behner, Hubert Wagner, Anna Neuhof, Bernd Becker, Josef-Georg Solbach und Landrat Dr. Peter Enders. (Foto: Kreisverwaltung)