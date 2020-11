Veröffentlicht am 10. November 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Freitagnachmittag, 06. November 2020, gegen 15:15 Uhr befuhr ein 35jähriger Pkw-Fahrer den mittleren von drei Fahrstreifen im Bereich der Friedrichstraße in Betzdorf, um seine Fahrt in Richtung Alsdorf fortzuführen. Ein 26jähriger Lkw-Fahrer kollidierte beim Fahrstreifenwechsel nach rechts mit dem Pkw. Der wurde bei der Kollision an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 14.000 Euro. Quelle: Polizei