Veröffentlicht am 10. November 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278

Am Freitagnachmittag, 06. November 2020, gegen 16:11 Uhr, befuhr ein 38jähriger Fahrzeugführer mit seinem Dacia die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Gebhardshain. Ein 69jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Seat Ibiza die K 127 aus Mittelhof kommend und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die bevorrechtigte L 278 einzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den aus seiner Sicht von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Dacia. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wobei nach Schätzung der Polizei circa 3.000 Euro Sachschaden entstand. Quelle: Polizei