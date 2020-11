Veröffentlicht am 9. November 2020 von wwa

MUDERSBACH – Bilanz eines Unfalles: Eine Schwerverletzte und hoher Sachschaden

Am Samstagnachmittag, 07. November 2020, gegen 17:50 Uhr befuhr ein 31jähriger Fahrzeugführer die Koblenzer Straße in der Ortslage Mudersbach. Im Verlauf der Stecke steuerte der junge Fahrer sein Gefährt nach links in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier näherte sich zu diesem Zeitpunkt eine 39jährige Fahrerin mit ihrem Pkw. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Quelle: Polizei