Veröffentlicht am 9. November 2020 von wwa

WISSEN – Betrügerische Spendensammlerin in Wissen unterwegs!

Familie Trumpf vom Circus Ronelli möchte dringend auf folgendes hinweisen: Zur Zeit sind wohl eine oder auch mehrere Personen in Wissen und Umgebung unterwegs, die von Haustür zu Haustür laufen und in betrügerischer Weise in unserem Namen Spenden sammeln.

Wir weisen ausdrücklich hiermit hin, daß nur Circusfreund Ferdinand Klaas aus Wissen berechtigt ist, in unserem Namen Spenden einzusammeln, was er auch in bereits bekannten Aktionen in Wissener Geschäften gemacht hat.

Somit bitten wir auch alle Bürger, bei Auftreten dieser genannter Personen, sofort die Polizei und dann auch noch Ferdinand Klaas (0160 / 95646497) anzurufen, damit diese Personen dingfest gemacht und zur Anzeige gebracht werden können.

Für uns ist es schließlich nicht nur der finanzielle Verlust, sondern es schadet auch unserem guten Ruf, den wir in den ganzen Jahren uns erarbeiten konnten.

Wir möchten uns somit schon mal bei allen bisherigen Spendern auf diesem Wege ganz recht herzlich bedanken und würden uns über weitere freuen.

Wir dürfen ja immer noch nicht spielen und haben somit auch keinerlei Einnahmen, was vermutlich erst mal noch bis Ende des Jahres andauern wird. Trotzdem haben wir diverse feste Kosten für Tierfutter, Versicherungen usw., was wir nur alleine durch HARTZ IV nicht bewältigen können. Wir bekommen leider auch keinerlei sonstige Unterstützung vom Staat, und die Familie will ja auch versorgt sein. Foto: (bt)