WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen auf Parkplatz Am Mittwochnachmittag, 03. November 2020, gegen 17:00 Uhr, parkte eine 69jährige Fahrzeugführerin ihren Ford Escort EcoSport auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes. Am Freitagvormittag, 06. November 2020, gegen 10:50 Uhr, stellte sie an ihrem Fahrzeug eine Beschädigung am rechten hinteren Seitenteil fest. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken streifte ein unbekannter Fahrzeugführer ihren Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei