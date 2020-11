Veröffentlicht am 8. November 2020 von wwa

HACHENBURG – Entwendetes Kinderfahrrad in Hachenburg

Am Freitagnachmittag, 06. November 2020, in dem Zeitraum zwischen 16:00 bis 16:50 Uhr, wurde in Hachenburg ein Kinderfahrrad entwendet. Das silberne 16 Zoll-Rad mit braunem Sattel, war kurzzeitig unbeaufsichtigt in der Rheinstraße an einer Parkbank, im Bereich des Brunnens angelehnt, bevor es von unbekanntem Täter entfernt wurde.

Wer kann Hinweise auf infrage kommende Tatpersonen geben? Gibt es Zeugen? Sachdienliche Hinweise werden erbeten. Quelle: Polizei