CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Nach Positiv-Tests bleibt das Gymnasium Betzdorf am Montag geschlossen – Auch Franziskus-Grundschule Wissen betroffen

Am Wochenende nimmt die Zahl der Corona-Infektionen auch im Kreis Altenkirchen weiter zu: Mit Stand von Sonntagmittag, 8. November 2020, um 12 Uhr, liegt deren Gesamtzahl bei 786, das sind 19 mehr als am Freitag, 6. November 2020. Aktuell sind damit 140 Menschen positiv getestet und 633 geheilt, 13 verstorben, sechs in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 53,6.

Am Montag, 9. November 2020, bleibt das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen geschlossen. Nachdem bei mehreren Schülern/innen in den Klassenstufen 8,9,10 und 13 eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen wurde, hat das Gesundheitsamt des Kreises diese Schließung in Abstimmung mit der Schulleitung verfügt. Die Jahrgangsstufe 13 wurde zunächst vorsorglich komplett unter Quarantäne gestellt, allerdings wurde im Lauf des Sonntags geprüft, ob die möglichen Kontakte abgrenzbar sind und die Zahl der unter Quarantäne gestellten Personen reduziert werden kann. Hierüber werden die Betroffenen informiert.

An der Franziskus-Grundschule Wissen wurde eine Infektion innerhalb des Lehrerkollegiums nachgewiesen. Aufgrund von unmittelbaren Kontakten stehen hier Mitglieder von Kollegium und Verwaltung unter Quarantäne. Auch hier wird durch Kontaktermittlungen geprüft, wie weit die Infektionsketten reichen. Für drei betroffene Klassen findet am Montag kein Unterricht statt. Die Eltern wurden entsprechend informiert. Ab Montag laufen an beiden Schulen Tests bei Schülerschaft und Lehrerkollegien.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 786

Steigerung zum 6. November: +19

Aktuell Infizierte: 140

Geheilte: 633

Verstorbene: 13

in stationärer Behandlung: 6

7-Tage-Inzidenz: 53,6