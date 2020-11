Veröffentlicht am 8. November 2020 von wwa

BETZDORF – Überwachung der Coronabekämpfungsverordnung

Die Polizeiinspektion Betzdorf führte am Freitag, 06. November 2020, verstärkt durch die Bereitschaftspolizei, Kontrollen zur Einhaltung der 12. Coronabekämpfungsverordnung im Dienstgebiet durch. Dabei konnten am Bahnhof Betzdorf vier Personen kontrolliert werden, die alle gegen die 12. CoBeLVO verstießen. Eine Person beleidigte dabei die eingesetzten Beamten und gab zunächst einen falschen Namen an. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Weiterhin wurden im Rahmen einer Kontrolle am Bahnhof in Kirchen acht Personen auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen. Quelle: Polizei