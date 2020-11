Veröffentlicht am 7. November 2020 von wwa

ALTWIED – Frontalzusammenstoß auf der K 107 zwischen Melsbach und Altwied

Am Donnerstagabend, 05. November 2020, gegen 20:55 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 107 zwischen den Ortschaften Melsbach und Altwied ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 20jähriger Fahranfänger aus der Vordereifel befuhr mit seinem PKW die K 107 aus Richtung Melsbach kommend in Fahrtrichtung Altwied. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug in einer

Rechtskurve, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit dem PKW eines 70jährigen Mannes aus Melsbach. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Beide Fahrer wurden nur leicht verletzt, jedoch vorsorglich durch das DRK ins Krankenhaus gebracht.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizeiinspektion Neuwied schätzt den entstandenen Schaden auf 30.000 Euro. Quelle: Polizei