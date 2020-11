Veröffentlicht am 8. November 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Digitalisierung an weiterführenden Schulen im Landkreis Neuwied: Lana Horstmann im Austausch mit Michael Mahlert

Lana Horstmann, SPD-Landtagskandidatin für den Wahlkreis Neuwied, traf sich mit dem 1. Kreisbeigeordneten Michael Mahlert zu einem Informationsgespräch, um zu erfahren, wie die Umsetzung des Sofortausstattungsprogramm für Schulen und des Digitalpakts verläuft. So sollen den Schülern/innen der Kreisschulen in der Stadt Neuwied sowie in den Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach aus dem 500 Millionen Euro umfassenden Sofortprogramm für schulische Ausstattungen in Kombination mit dem Digitalpakt insgesamt 1255 Digitalgeräte zur Verfügung gestellt werden.

Damit werde denjenigen geholfen, die von Haus aus nicht die Möglichkeit zur Nutzung der jeweiligen Endgeräte haben. „Vor allem mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie ist die Digitalisierung an den Schulen mit entsprechender Hardware unabdingbar. Daher freue ich mich für die Schülerinnen und Schüler, dass deren Ausstattung und das Unterstützungsprogramm so erfolgreich verläuft. Herzlichen Dank an den 1. Beigeordneten Michael Mahlert für das informative Gespräch und die Auskunft“, so die SPD-Landtagskandidatin Lana Horstmann abschließend.