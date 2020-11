Veröffentlicht am 8. November 2020 von wwa

LANGENBACH – Sachbeschädigung an PKW durch rollenden Reifen in Langenbach

Ein geparkter PKW wurde in Langenbach bei Kirburg, in der Poststraße, durch einen Reifen beschädigt. Ereignet hatte sich der Vorfall am Donnerstagabend, 05. November 2020, gegen 22:00 Uhr. Demnach wurde ein Vollgummireifen, der an einem Anwesen Ecke Hauptstraße/Poststraße abgelagert war, durch unbekannte Täter aufgenommen und über die abschüssige Poststraße gegen den geparkten PKW gerollt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei in Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 02662-95580. Quelle: Polizei