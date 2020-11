Veröffentlicht am 8. November 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung in Wissen

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 04. auf 05. November 2020, zwischen 20:00 und 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Außenlampe am Türeingang der Gaststätte Im Kreuztal 87, Gaststätte. Die an der Außenwand neben der Tür angebrachte Lampe wurde mutwillig heruntergerissen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.