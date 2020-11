Veröffentlicht am 8. November 2020 von wwa

BITZEN – Verkehrsunfallflucht in Bitzen

Eine 21jährige Fahrzeugführerin stellte ihren roten Seat MII am Donnerstagabend, 05. November 2020, gegen 18:00 Uhr, auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung links ab. Am Freitagmorgen, 06. November 2020, gegen 07:30 Uhr, stellte sie fest, dass ihr Pkw in der vergangenen Nacht beschädigt wurde.

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte ihren Pkw. Am rechten vorderen Kotflügel entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei