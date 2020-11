Veröffentlicht am 7. November 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN „Tür zu und Tacheles – digital“

Am Montag, 16. November 2020 um 20:00 Uhr starten die CDU-Politiker des Kreises Altenkirchen in die nächste Runde von „Tür zu und Tacheles“. Sie hätten sich eigentlich in Niederfischbach getroffen, aber wegen der coronabedingten Situation findet die Diskussionsveranstaltung per Videokonferenz statt.

Wer also Fragen zur allgemeinen oder politischen Lage oder zu den verschiedensten politischen Entscheidungen hat, wer sich über die CDU oder über Politiker geärgert hat und mal richtig Dampf ablassen will, ist dazu eingeladen.

Michael Wäschenbach, Wahlkreisabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender, Dr. Matthias Reuber, Landtagskandidat im Wahlkreis 2 und CDU-Ortsverbandsvorsitzender in Niederfischbach Jonas Mockenhaupt werden Rede und Antwort stehen und über aktuelle Themen informieren. Die Anmeldung erfolgt mit einer Email an: info@cduak.de. Sie bekommen dann eine Email mit den Einwahldaten für die Videokonferenz zurück gesendet.