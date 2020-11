Veröffentlicht am 7. November 2020 von wwa

WISSEN – Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Wissen

Eine 16jährige Rollerfahrerin parkte am Mittwochvormittag, 04. November 2020, gegen 10:45 Uhr, ihren Motowell-Roller auf dem Zweiradparkplatz an der B 62 am Regio-Bahnhof. Als sie gegen 20:30 Uhr zu ihrem Roller zurückkehrte musste sie feststellen, dass unbekannte Täter die Sitzbank bzw. das Helmfach aufgebrochen hatten und hieraus den Helm und ein Portmonee entwendeten. Am Roller entstand Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf dem Rollerparkplatz bzw. während der Vorbeifahrt an diesem, gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei