Veröffentlicht am 7. November 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfall in Bad Marienberg – Kollision auf Supermarktparkplatz – eine Person verletzt

Am Freitagmittag, 06. November 2020, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Marienberg-Langenbach bei dem eine Person verletzt wurde. Nach Ermittlung der Polizei ging die Fußgängerin auf der Durchgangsfahrbahn des Parkplatzes und wurde von einem vorbeifahrenden PKW am linken Arm erfasst. Es kam zur Kollision zwischen dem rechten Außenspiegel des PKW und dem linken Arm der Fußgängerin, wobei die leicht verletzt wurde. Die Polizei in Hachenburg sucht Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese sich unter der Rufnummer 02662-95580 zu melden. Quelle: Polizei